تشكيل لجنة وزارية بالكويت لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير السلع

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وجه رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بتشكيل لجنة وزارية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي مع التأكيد على توفير كل الاحتياجات والسلع والخدمات للمواطنين والمقيمين بدولة الكويت.



وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم -في تصريح صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الاثنين- إن اللجنة الوزارية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي تشكلت برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي الدكتور محمد الفارس وعضوية عدد من الوزراء المعنيين.



وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة ممثلة بقياداتها قدمت عرضا مرئيا لمجلس الوزراء بشأن تأثر أسعار السلع على المستوى الدولي ونقص بعض إمدادات التموين.



وعلى صعيد آخر، قال المزرم ان وزارة الصحة ممثلة بقطاع الصحة العامة ناقشت في عرض مرئي لها خلال اجتماع مجلس الوزراء تفشي مرض (جدري القرود) وتسجيل بعض حالات بالإصابة بالمرض في بعض دول العالم.



وأوضح أن وزارة الصحة نفت تسجيل أي إصابات في دولة الكويت واستعدادها من خلال أجهزتها المختلفة لمتابعة تطورات المرض، وأنه تم التأكيد على استعداد الدولة بجميع أجهزتها وكذلك مختلف قطاعات وزارة الصحة لمتابعة تطورات المرض وتتبع حالات الإصابة به دوليا.