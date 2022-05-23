تحرير 10 آلاف عقد تقنين وضع للمتعدين على أراضي أملاك الدولة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع العميد محمود متولى مدير إدارة الأملاك بالديوان العام لبحث آخر المستجدات بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بضرورة تشجيع المواطنين على المضى قدماً نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة الدولة والتيسير عليهم لتقنين أوضاعهم وفقاً للقانون.

وأضاف العميد محمود متولى مدير إدارة الأملاك بالديوان أنه تم تحرير 10000عقد تقنين وبلغ إجمالى عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين 26164 طلبا.

وأضاف أن مركز ومدينة الحسينية جاء فى المركز الأول من حيث عدد الطلبات والعقود المحررة حيث بلغ عدد العقود التى تم تحريرها 2679 عقدا وعدد الطلبات 10061 طلبا.

وجاء ترتيب باقى المراكز مركز ومدينة فاقوس تم تحرير 1962 عقدا وبلغ عدد الطلبات 3630 طلبا ومركز ومدينة أبو حماد تم تحرير 939 عقدا وبلغ عدد الطلبات 1820 طلبا، ومركز ومدينة كفر صقر تم تحرير 728 عقدا وبلغ عدد الطلبات 1220طلبا، مركز ومدينة ديرب نجم تم تحرير 674 عقدا وبلغ عدد الطلبات 1079 طلبا، ومركز ومدينة أولاد صقر تم تحرير 560 عقدا وبلغ عدد الطلبات 1610 طلبا، ومركز ومدينة الزقازيق تم تحرير 516 عقدا وبلغ عدد الطلبات 1006طلبات، مركز ومدينة منيا القمح تم تحرير 477 عقدا وبلغ عدد الطلبات 1543 طلبا، ومركز ومدينة صان الحجر تم تحرير 402 عقد وبلغ عدد الطلبات 693 طلبا، مركز ومدينة بلبيس تم تحرير 348 عقدا وبلغ عدد الطلبات 1923 طلبا، ومركز منشأة أبو عمر تم تحرير 181 عقدا وبلغ عدد الطلبات 237 طلبا، مركز ومدينة أبو كبير تم تحرير 167 عقدا وبلغ عدد الطلبات 333 طلب، مركز ومدينة الإبراهيمية تم تحرير 146 عقدا وبلغ عدد الطلبات 488 طلبا، وفى مركز ومدينة ههيا تم تحرير 77 عقدا وبلغ عدد الطلبات 123 طلبا، مركز ومدينة مشتول السوق تم تحرير 207 عقود وبلغ عدد الطلبات 207 طلبات، مركز ومدينة القنايات تم تحرير 65 عقدا وبلغ عدد الطلبات 90 طلبا، ومركز ومدينة القرين تم تحرير 6 عقود وبلغ عدد الطلبات 11 طلبا فيما تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للانتهاء من كافة الطلبات المتبقية.

وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة، أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضى وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

وناشد المحافظ المواطنين ضرورة الإسراع فى استكمال إجراءات تقنين أوضاعهم المخالفة، كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التعاون مع إدارة أملاك الدولة للانتهاء من ملف تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة وتحصيل مستحقاتها وموافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقا للقانون 241 لسنة 2020 لردع المخالفين واسترداد حق الدولة والشعب كاملا.