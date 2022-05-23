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تايوان ترحب بتصريحات بايدن عن استعداد واشنطن الدفاع عنها ضد أى هجوم صينى

الإثنين، 23 مايو 2022 10:53 ص
تايوان ترحب بتصريحات بايدن عن استعداد واشنطن الدفاع عنها ضد أى هجوم صينى علمى تايوان والصين
كتب ـ محمد عبد المجيد

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رحبت تايوان بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن استعداد واشنطن الدفاع عنها ضد أي هجوم صيني، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل لقناة سكاى نيوز عربية. 
 
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد قال منذ قليل، إن الصين تلعب بالنار بشأن تايوان، وأن الولايات المتحدة الأمريكية سترد عسكريا إذا غزت الصين تايوان، مؤكدا أمريكا مستعدة للدفاع عن تايوان في وجه أي غزو صيني. 
 
ومن جهتها، حذرت الخارجية الصينية، الرئيس الأمريكي جو بايدن من "إساءة تقدير" تصميمها بشأن تايوان.
 
وأضافت الخارجية الصينية، إن بكين لا تسمح لأي دولة بالتدخل في شؤونها الخاصة بما في ذلك ملف تايوان. 
 

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