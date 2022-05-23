اليوم السابع
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الصين تحذر بايدن من "إساءة تقدير": لن نسمح لأى دولة بالتدخل فى ملف تايوان

الإثنين، 23 مايو 2022 10:30 ص
الصين تحذر بايدن من "إساءة تقدير": لن نسمح لأى دولة بالتدخل فى ملف تايوان الصين
كتب محمد عبد المجيد

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حذرت الخارجية الصينية، الرئيس الأمريكي جو بايدن من "إساءة تقدير" تصميمها بشأن تايوان، جاء ذلك وفقا لخبر عاجل بقناة العربية. 
 
وأضافت الخارجية الصينية، إن بكين لا تسمح لأي دولة بالتدخل في شؤونها الخاصة بما في ذلك ملف تايوان. 
 
وكان البيت الأبيض، قد أعلن منذ قليل، إنه لا تغيير فى السياسة الأمريكية تجاه تايوان.
 
ومن جهتها رحبت تايوان، بتصريحات بايدن عن استعداد واشنطن الدفاع عنها ضد أي هجوم صيني. 
 
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قد أكد فى وقت سابق، أن الولايات المتحدة تواصل التمسك بسياسة صين واحدة ولا تعترف باستقلال تايوان.
 

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