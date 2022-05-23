تأكيد أول إصابة بفيروس جدري القردة في اسكتلندا

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أعلنت السلطات الصحية في اسكتلندا، اليوم الاثنين تأكيد أول حالة إصابة بفيروس جدري القردة النادر في البلاد.



وأفادت هيئة الصحة العامة في اسكتلندا بأن المصاب يتلقى العلاج، مؤكدة أن الجهود جارية لتعقب مخالطيه، بحسب ما نقلته صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية.



وقال الدكتور نيك فين، المسؤول بالهيئة -في بيان- "لدينا إجراءات مكافحة عدوى قوية للتعامل مع مثل هذه الحالات من الأمراض المعدية وسيتم اتباع هذه الإجراءات بدقة".



وأضاف أن العمل جار مع إدارات هيئة الصحة الوطنية والشركاء في اسكتلندا والمملكة المتحدة للتحقيق في مصدر هذه العدوى، مشيرًا إلى أنه يجري تحديد من خالطوا الحالة عن قرب وتزويدهم بالمعلومات والمشورة الصحية، وقد يُعرض عليهم التطعيم.