بحث التعاون بين جامعة طنطا ومعهد تعليم الكبار بمدينة فيسلوخ فى ألمانيا

الغربية مصطفى عادل

عقد المركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين بجامعة طنطا اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديرة معهد تعليم الكبار بمدينة فيسلوخ بالمانيا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بضرورة التواصل الفعال مع المؤسسات الدولية المختلفة لعرض خدمات جامعة طنطا وما تحققه من تقدم ملموس على كافة المستويات.



شارك فى الإجتماع الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور. ممدوح المصري عميد كلية الآداب، والدكتور محمود شكل المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للعلاقات الدولية وشئون الوافدين، ومن الجانب الالمانى الدكتورة أنيتا فويتشر مديرة معهد تعليم الكبار بمدينة فيسلوخ بالمانيا ، والسيدة مونيكا شولز رئيس قسم اللغات الأجنبية بمعاهد تعليم الكبار الحكومية الألمانية.



وخلال اللقاء تم بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين وفرص استقطاب طلاب لدراسة اللغة العربية والتسويق لبرامج الكلية، وكذلك إدراج برنامج تعليم اللغة الالمانية بجامعة طنطا على يد الخبراء الألمان والحصول على اعتماد ألمانى لهذه البرامج .



