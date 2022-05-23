امتحانات الثانوية العامة 2022.. تنطلق بمادة العربى 26 يونيو وتنتهى21 يوليو

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2022، ننشر مواعيد وجدول امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية الأساسية.
ـ تنطلق الامتحانات فى المواد الدراسية الأساسية يوم 26 يونيو.
ـ تستمر الامتحانات حتى 21 يوليو 2022.
ـ يؤدى الطلاب يوم الأحد 26 يونيو امتحان اللغة العربية.
ـ الثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.
ـ الأحد 3 يوليو 2022، الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.
ـ الثلاثاء 5 يوليو 2022 الديناميكا.
ـ الخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.
ـ يحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022.
ـ يتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو.
ـ يؤدى الطلاب 14 يوليو امتحان الفيزياء والتاريخ.
ـ الأحد 17 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.
ـ يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية.
ـ 21 يوليو الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.
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