امتحانات الثانوية العامة 2022.. تنطلق بمادة العربى 26 يونيو وتنتهى21 يوليو

كتب محمود طه حسين

مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2022، ننشر مواعيد وجدول امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية الأساسية.

ـ تنطلق الامتحانات فى المواد الدراسية الأساسية يوم 26 يونيو.

ـ تستمر الامتحانات حتى 21 يوليو 2022.

ـ يؤدى الطلاب يوم الأحد 26 يونيو امتحان اللغة العربية.

ـ الثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.

ـ الأحد 3 يوليو 2022، الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.

ـ الثلاثاء 5 يوليو 2022 الديناميكا.

ـ الخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

ـ يحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022.

ـ يتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو.

ـ يؤدى الطلاب 14 يوليو امتحان الفيزياء والتاريخ.

ـ الأحد 17 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

ـ يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

ـ 21 يوليو الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.