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امتحانات الثانوية العامة 2022.. تنطلق بمادة العربى 26 يونيو وتنتهى21 يوليو

الإثنين، 23 مايو 2022 07:00 ص
امتحانات الثانوية العامة 2022.. تنطلق بمادة العربى 26 يونيو وتنتهى21 يوليو امتحانات - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة 2022، ننشر مواعيد وجدول امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية الأساسية.

ـ تنطلق الامتحانات فى المواد الدراسية الأساسية يوم 26 يونيو.

ـ  تستمر الامتحانات حتى 21 يوليو 2022.

ـ يؤدى الطلاب يوم الأحد 26 يونيو امتحان اللغة العربية.

ـ الثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية.

ـ الأحد 3 يوليو 2022، الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.

 ـ الثلاثاء 5 يوليو 2022 الديناميكا.

ـ الخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

ـ يحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022.

ـ يتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو.

ـ يؤدى الطلاب 14 يوليو امتحان الفيزياء والتاريخ.

ـ الأحد 17 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.

ـ يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

ـ 21 يوليو  الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق.


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