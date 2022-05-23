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القبض على حسام حبيب طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب

الإثنين، 23 مايو 2022 02:00 م
القبض على حسام حبيب طليق الفنانة شيرين عبد الوهاب حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الأجهزة الأمنية فى القبض على المطرب حسام حبيب - طليق المطربة شيرين عبد الوهاب، على خلفية البلاغ الذى تقدمت به ضده بالتعدى عليها وكريمتيها بالسب والشتم.
 

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