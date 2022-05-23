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"الخارجية الروسية": نية "الناتو" تزويد مولدوفا بالأسلحة تثير تساؤلات لدى موسكو

الإثنين، 23 مايو 2022 12:08 م
"الخارجية الروسية": نية "الناتو" تزويد مولدوفا بالأسلحة تثير تساؤلات لدى موسكو الناتو - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن لديها تساؤلات حول نية حلف شمال الأطلسي "ناتو" تزويد مولدوفا بالأسلحة.
 

وقال نائب وزير الخارجية الروسية أندريه رودينكو في تصريح اليوم الاثنين، "لدينا تساؤلات بشأن نية حلف شمال الأطلسي تزويد مولدوفا بالأسلحة"، معربا عن اندهاش بلاده من رد فعل كيشيناو (عاصمة مولدوفا) لأن دستور مولدوفا ينص بوضوح على وضع عدم الانحياز المحايد.


وأضاف الدبلوماسي الروسي: "إن إمدادات الأسلحة لمولدوفا من دولة عضو في حلف شمال الأطلسي يثير بطبيعة الحال تساؤلات".


وردا على سؤال عما إذا كان هناك احتمال لتبادل الأسرى الروس مع الأسرى الأوكرانيين من مصنع "آزوفستال"، قال رودينكو: "هذا ليس في مجال اختصاصي، ولكن على الأرجح أن هذا أمر تجري مناقشته".

 


الناتو

الخارجية الروسية

مولدوفا

حلف شمال الأطلسي

كيشيناو


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