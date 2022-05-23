التموين توضح حقيقة تقديم مستند لملكية المحمول على البطاقات

كتب مدحت وهبة

تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إتاحة خدمة تحديث رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية، وذلك عبر بوابة مصر الرقمية، بالإضافة إلى موقع دعم مصر مجانا، شريطة أن يكون الرقم مسجلا باسم صاحب البطاقة "رب الاسرة" مع عدم تقديم أى مستند يثبت ملكية التليفون.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن غير القادرين علي الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له ما يثبت صحة ذلك.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم للتسهيل علي المواطنين، ونص التوجيه الصادر اليوم بأنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه، كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول، ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.