الأورمان: مشروع رأس الماشية تنموى يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة

كتب ـ مدحت وهبة

تأييدا للقيادة السياسية، أعلن اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان ، إن مشروع رأس الماشية مشروع تنموي يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشروع رأس الماشية، وبناء علي تعليماته بتطوير مليوني رأس ماشية التى يملكها الفلاحون في الريف المصرى.

وأوضح شعبان، أنه بالنسبة لرأس الماشية المحسنة، فإنها تنتج أكثر من 4 أضعاف رأس الماشية العادية، ما يعطي زيادة في أحجام اللحوم والألبان مما يدر تنمية الثروة الحيوانية، مؤكدا أن الأرومان ستجري دراسة دقيقة حول كيفية سحب رؤوس الماشية من الماشية السلالات القديمة واستبدالها برؤوس الماشية من السلالة الجديدة بالتعاون مع إدارات الطب البيطرى ووزارة الزراعة.

وأضاف شعبان، أن الجمعية تعمل فى التنمية المستدامة منذ زمن بعيد، وأن جميع مشروعات جمعية الأورمان تهدف إلي تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ومنها القضاء علي الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، بالإضافة إلي القضاء علي الجوع وتوفير الأمن الغذائي والارتقاء بشرائح غير القادرين وتنمية وتطوير القرى الأشد احتياجًا.

وأشار شعبان، إلى أن الجمعية تعمل على تنمية وتطوير الثروة الحيوانية من خلال دعم صغار المزارعين والمربين من غير القادرين برؤوس المواشي بما يسهم في خلق فرص عمل لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.. لافتا إلى أن الجمعية تقدم التغذية الكاملة والعلف والتأمين والتحصين لكل حالة، حيث يتم صرف مبلغ شهري كمقابل تغذية، يتم صرفها من مكاتب البريد بالوحدة المحلية التابعة لكل قرية؛ لتشجيعهم على الإنتاج والتوجه نحو الاستثمار في الإنتاج الحيواني.

وثمن شعبان دور القيادة السياسية في العمل على احداث نقلة وطفرة كبيرة في مجال التنمية المستدامة للنهوض بالدولة المصرية من خلال المشاركة الحقيقية للحكومة والمؤسسات الوطنية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني .