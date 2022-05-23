اليوم السابع
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اتحاد المستثمرين: الدولة تبذل جهودا كبيرة لإزالة العقبات أمام المستثمرين

الإثنين، 23 مايو 2022 11:48 م
اتحاد المستثمرين: الدولة تبذل جهودا كبيرة لإزالة العقبات أمام المستثمرين علاء السقطى نائب رئيس اتحاد مستثمرى مصر
محمد شرقاوى

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قال علاء السقطى نائب رئيس اتحاد مستثمرى مصر، إن الدولة تبذل جهود كبيرة لإزالة العقبات أمام المستثمرين، مضيفا أن وحدة حل مشكلات المستثمرين تعطى رسالة إيجابية عن توجيهات الدولة. 

 

وأضاف علاء السقطى نائب رئيس اتحاد مستثمرى مصر خلال مداخلة هاتفية لبرنامج من مصر المذاع على قناة سى بى سى، أن وحدة حل مشكلات المستثمرين بمثابة مجلس وزراء مصغر.

 

وتابع علاء السقطى نائب رئيس اتحاد مستثمرى مصر أن نتواصل بصفة دورية مع الحكومة بشأن كافة المشروعات المقترحة.

 

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا لمتابعة جهود "صندوق مصر السيادي" فى جذب الاستثمارات فى القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد أبا زيد، المستشار القانونى لوزيرة التخطيط، وأيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، وعبدالله الإبيارى، رئيس قطاع الاستثمار بالصندوق السيادى، ونهى خليل، رئيس قطاع المستثمرين بالصندوق السيادى، وريهام الدسوقى، رئيس قطاع الاستراتيجية بالصندوق.


مستثمرى مصر

مصطفى مدبولى

الاستثمار

القطاعات الاقتصادية


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