اليوم السابع
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"أنا أزهري".. مشروع تخرج لطلاب كلية الإعلام فى جامعة الأزهر برؤية عصرية

الإثنين، 23 مايو 2022 10:33 م
"أنا أزهري".. مشروع تخرج لطلاب كلية الإعلام فى جامعة الأزهر برؤية عصرية مشروع أنا أزهرى لطلاب جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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أطلق مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة الأزهر موقعًا إخباريًا  ضمن مشروع تخرجهم ، تحت مسمى "أنا أزهري" متخصص في كل ما يخص مؤسسة الأزهر الشريف والهيئات التابعة لها.
 
ويسلط المشروع الذي يحمل اسم "أنا أزهري" الضوء على أنه لا يستهدف فقط تناول الأخبار الخاصة بالأزهر الشريف، ولكن أيضًا يستهدف إبراز رأي الأزهر في القضايا المختلفة المستجدة على الساحة، ومتابعة التطورات الإقليمية والدولية.
 
وكشف الدكتور جمال أبو جبل المشرف على المشروع أن الموقع ينطلق من رؤية عصرية بالتركيز على تقديم المضمون عن طريق الإنفوجراف والفيديو جراف، واستخدام ما قل ودل من الكلمات ليتناسب مع طبيعة القارئ ولجذبه مرة أخرى للمواقع الإلكترونية في ظل منافسة وسائل التواصل الاجتماعي.
 
ويتكون فريق العمل من ستة طلاب من قسم الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر، وهم «عبدالله عبدالغفار - فارس سامي- محمود عبدالمنعم- محمد جعفر - محمد عماد - مصطفى عاطف».
 
جدير بالذكر أن هذا العمل يأتي ضمن مشاريع التخرج التي يرعاها قسم الصحافة والنشر، بكلية الإعلام جامعة الأزهر، والتي تعمل على إبراز رأي الأزهر في القضايا المختلفة المستجدة على الساحة، ومتابعة التطورات الإقليمية والدولية.
 
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الازهر الشريف

كلية اعلام الازهر


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