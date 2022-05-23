رئيس جامعة الأزهر: الرسول تنبأ بالفتن وأمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنته

كتب ــ سيد الخلفاوى

أكد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر الشريف، أن رسولنا الكريم تنبأ بالفتن التى تحدث وأمرانا بالتمسك بكتاب الله وسنته للنجاة منها، مستشهدا بحديث النبى صل الله عليه وسلم.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر، خلال حفل تكريم حفظة القرآن الكريم من الفائزين فى المسابقة التى نظمتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن الأزهر هى قبلة العلم فى العالم، وأن حفظة القرآن نالوا شرف حفظه، مشيرا إلى أن المسابقة تكرم أيضا من برع فى تجويد القرآن الكريم، مطالبا بتنويع المسابقة لتشمل مسابقات فى التفسير وغيرها من العلوم الدينية.

ويقام بمركز الشيخ زايد لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بجامعة الأزهر، حفل المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لتكريم الفائزين في مسابقة القرآن الكريم، والتي عقدتها المنظمة خلال شهر رمضان الماضي، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف، وشارك بها عدد كبير من الطلاب الوافدين والمصريين.

ويشارك فى الحفل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر- نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، والدكتور نظير عياد - الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور سلامة داوود - رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فضلًا عن قيادات ومسئولي المنظمة، ومسئولي وممثلي السفارات المختلفة.