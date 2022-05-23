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أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم .. البرتقال من 3.5 لـ 6.5 جنيه

الإثنين، 23 مايو 2022 07:00 ص
أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم .. البرتقال من 3.5 لـ 6.5 جنيه برتقال - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار الفاكهة اليوم الإثنين 23-5-2022  استقرارا في أغلب الأنواع، وانخفاضا في بعض الأصناف بسوق العبور ومختلف الأسواق، نتيجة زيادة المعروض، خاصة من الموز والخوخ والكانتلوب، فيما تختلف الأسعار قليلا في أسواق التجزئة وبحسب المكان والمحافظة أيضا.. تعرف على أصناف 10 أنواع فاكهة بسوق العبور .

البرتقال من 3.5 ل 6.5 جنيها .

الليمون من  8 ل 14 جنيها .

عنب بناتى اصفر من 15 ل 20 جنيها .

تفاح مصري من 8 ل 14 جنيها.

تفاح أمريكى ايطالى من 23 ل 29 جنيها.

جوافة من 4 ل 10 جنيهات.

فراولة من 7 ل 11 جنيها.

كانتلوب من 2 ل 3.5 جنيه.

خوخ عرايشى من 2.5 ل 7.5 جنيه.

موز صعيدى من 8 ل 11 جنيها.


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