أسعار الذهب تتراجع اليوم 35 جنيها فى مصر.. وعيار 21 يسجل 1050 جنيها

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم بالتعاملات المسائية حوالي 35 جنيها، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا- 1050 جنيها للجرام مقابل 1085 جنيها للجرام، وذلك مع تراجع سعر الأونصة الذهب من 1861 دولار إلى 1855 دولار.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 900 جنيهات.

عيار 21 يسجل 1050 جنيها.

عيار 24 يسجل 1205.75 جنيهات.

الجنيه الذهب 8400 جنيها

عالميا شهدت البورصات تراجع الدولار عن أعلى مستوياته في عقدين وسط تزايد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي الأميركي الذي أدى إلى إحياء الطلب على الملاذ الآمن وارتفعت أسعار الذهب بنحو 1.9% الأسبوع الماضي بفعل تراجع عائد السندات الأمريكية أيضا.

نظرًا لأن السبائك لا تدر أي فائدة، فقد تصبح أقل جاذبية للمستثمرين عندما يتم رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل في الولايات المتحدة وذلك في البورصات العالمية ومع ذلك، يُنظر إلي الذهب على أنه مخزن آمن للقيمة في أوقات الأزمات الاقتصادية.

أظهر استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين أن الفدرالي سيرفع أسعار الفائدة بنهاية هذا العام عما كان متوقعًا قبل شهر واحد فقط، مما يبقي على قيد الحياة مخاطر الركود.وتراجعت الفضة الفورية بنسبة 0.66% لتصل إلى 21.75 دولارًا للأونصة، لكنها ارتفعت بنحو 3.5% هذا الأسبوع، وانخفض البلاتين بنسبة 1% إلى 952.75 دولارًا، وتراجع البلاديوم بنسبة 2.43% إلى 1958.2 دولارًا.