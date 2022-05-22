اليوم السابع
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"يوسف" طفل معجزة بالعريش يرى بنور الله ليبدع فى تقليد كبار القراء وأداء الأناشيد

الأحد، 22 مايو 2022 12:00 ص
"يوسف" طفل معجزة بالعريش يرى بنور الله ليبدع فى تقليد كبار القراء وأداء الأناشيد الطفل يوسف محمد عبدالعال
شمال سيناء - محمد حسين

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يطلق عليه أبناء شمال سيناء، الطفل المعجزة لما يتميز به من قدرات خاصة فى الإبداع فى تقليد كبار قراء القرآن الكريم، وأداء الأناشيد والقصائد الدينية والوطنية والفصاحة فى الخطابة رغم فقد بصره.

قال الطفل يوسف محمد عبدالعال لـ"اليوم السابع"، إنه من ابناء مدينة العريش بشمال سيناء، وعمره 13 سنة ويدرس فى مدرسة النور للمكفوفين بالعريش، مضيفا أنه فخور بتفوقه فى الدراسة وأن لديه ملكة الحفظ حاضره، يسعى أن يستمع لقراء القرآن الكريم ويحفظ على الفور ويتمكن من تقليد أصواتهم.

وأضاف أنه اتم حفظ 7 أجزاء من القرآن الكريم خلال فترة 4 سنوات، عن طريق الكتاتيب بمنطقته، لافتا إلى أنه من خلال فريق اصحاب البصيرة الذي ينتمي إليه بمحافظة شمال سيناء يكون حاضرا فى كافة الفعاليات الرسمية لمحافظة شمال سيناء ، ويقوم بأداء الأناشيد الدينية المعروفة من قصائد ومدح إضافة للأناشيد والأغاني الوطنية ، وفقرات الخطابة .

وأعرب عن أمله أن يتحقق حلمه ان يصبح معلم لغة عربية ويقوم بتدريسها للمكفوفين ، مؤكدا أن فقده نور الرؤية لم يفقده نور التمتع بكل ماهو جميل يسمعه ويهديه لمسامع من حوله .

وقال إنه يوصى الأطفال فى سنه ببر الوالدين وما يقدمونه لوالديهم الان سيجدونه فى المستقبل .

 


شمال سيناء

اخبار مصر

العريش

اصحاب البصيرة

قراء القرأن الكريم


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