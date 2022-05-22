وصول 14 طبيبا من 4 جامعات للكشف وإجراء العمليات بالمجان بمستشفى العريش

شمال سيناء - محمد حسين

وصل إلى مستشفى العريش العام، دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية، لتوقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشؤون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة.

وأعلنت صحة شمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم 14طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية في مختلف التخصصات الطبيه لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان حتي الجمعة المقبلة.

وجاء فى البيان، أنه سبق التوقيع على بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة في شمال سيناء وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وإجراء العمليات الجراحية بالمجان، واستمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات.