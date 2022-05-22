وزير الخارجية يتوجه لسويسرا للمشاركة بفعاليات الاجتماع السنوى لمنتدى دافوس

كتب - أحمد جمعة

توجه وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، مساء اليوم الأحد، إلى مدينة دافوس السويسرية للمشاركة في فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2022.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أن يُشارك وزير الخارجية في الحدث الذي يُعقد في إطار المنتدى تحت عنوان "الطريق إلى الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ: الشراكات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال عمل المناخ بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

كما أضاف حافظ، أنه من المقرر كذلك أن يلتقي الوزير شكري عدد من كبار المسئولين من مختلف الدول والأطراف المشاركين في المنتدى على هامش فعالياته، وذلك للتشاور حول العمل الجاري للتحضير للدورة 27 لمؤتمر الأطراف، والتي تستضيفها وتترأسها مصر في نوفمبر القادم، فضلاً عن التشاور حول سُبُل التعاون لتعزيز عمل المناخ الدولي على مختلف الأصعدة، وخاصةً فيما يتعلق بتعزيز إجراءات التكيُف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته السلبية، بجانب توفير تمويل المناخ وتنفيذ تعهدات المناخ.