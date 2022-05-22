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واشنطن وباريس يتفقان على مواصلة الدعم القوي لأوكرانيا

الأحد، 22 مايو 2022 08:22 م
واشنطن وباريس يتفقان على مواصلة الدعم القوي لأوكرانيا بلينكن
كتب أحمد عرفة

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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع نظيرته الفرنسية الجديدة، كاثرين كولونا، قضايا دعم أوكرانيا وعضوية السويد وفنلندا في الناتو، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية الأمريكي، ووزيرة الخارجية الفرنسية، اتفقا على الحاجة إلى مواصلة الدعم القوي لأوكرانيا، كما ناقش أنتونى بلينكن وكاثرين كولونا الخطوات التي يمكن أن تتخذها الولايات المتحدة وفرنسا بشكل مشترك لدعم الدول المؤهلة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبى.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الوزيرين الفرنسي والأمريكى تطرقا إلى موضوع حلف الناتو، بما في ذلك أفضل السبل لدعم طلبات عضوية فنلندا والسويد، بالإضافة إلى الموضوعات الرئيسية لقمة مدريد المقبلة، كما اتفق الطرفان أيضا على الحاجة إلى الاستجابة للاحتياجات الغذائية العاجلة والأمن الغذائي لملايين الأشخاص الذين يجدون أنفسهم في أوضاع هشة حول العالم.

كما ناقش أنتونى بلينكن وكاثرين كولونا تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بفرض ضريبة عالمية على أرباح الشركات متعددة الجنسيات.

 


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