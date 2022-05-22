رئيس هيئة الأركان الأمريكية: يجب ردع المعتدى وإنهاء الفظائع والانتهاكات بأوكرانيا

وشدد ميلى، فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة"الأمريكية، الأحد على ضرورة ردع المعتدى لعدم تكرار الانتهاكات والفظائع التي شهدها العالم في بوتشا وماريوبل.



وقال :"نستنتج من خلال الحرب في أوكرانيا أن عدم الاستجابة والرد على المعتدى يقوى المعتدى ويزيد من حجم الانتهاكات".



وأضاف :"لقد رأينا ما حدث فى بوتشا وماريوبل والسبيل الوحيد لوضع حد لهذه الفظائع هو مساعدة الأوكرانيين على صد هذا العدوان ودعم الحرية.