اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مايو 2022 03:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس هيئة الأركان الأمريكية: يجب ردع المعتدى وإنهاء الفظائع والانتهاكات بأوكرانيا

الأحد، 22 مايو 2022 02:00 م
رئيس هيئة الأركان الأمريكية: يجب ردع المعتدى وإنهاء الفظائع والانتهاكات بأوكرانيا الجيش الأوكرانى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مايك ميلى، دعم الولايات المتحدة للأوكرانيين فى التصدي للعدوان الروسي ولدعم الحرية.

وشدد ميلى، فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة"الأمريكية، الأحد على ضرورة ردع المعتدى لعدم تكرار الانتهاكات والفظائع التي شهدها العالم في بوتشا وماريوبل.


وقال :"نستنتج من خلال الحرب في أوكرانيا أن عدم الاستجابة والرد على المعتدى يقوى المعتدى ويزيد من حجم الانتهاكات". 


وأضاف :"لقد رأينا ما حدث فى بوتشا وماريوبل والسبيل الوحيد لوضع حد لهذه الفظائع هو مساعدة الأوكرانيين على صد هذا العدوان ودعم الحرية.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة