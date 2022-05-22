مقتل مواطن فى مشاجرة أمام مقهى بالمطرية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها صاحب مقهى كائن بدائرة القسم متوفى على إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم إثر إدعاء مشاجرة أمام المقهى محل عمله.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى وعاطل مقيم بدائرة القسم تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض "مطواة " محدثا إصابته المنوة عنها والتى أودت بحياته ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.