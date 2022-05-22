معلومات الوزراء يتسلم جوائز "ستيفي أووردز 2022" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

كتبت هند مختار

خدمات "البود كاست" تحصد الجائزة الذهبية للمرة الأولى في تاريخ المركز

أقيم، أمس السبت، حفل توزيع جوائز مسابقة "ستيفي أووردز- STEVIE Awards" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2022، بمدينة "رأس الخيمة" بدولة الإمارات، في إطار ختام الدورة الثالثة للمسابقة التي ترعاها غرفة التجارة والصناعة الإماراتية.

وتعد جوائز مسابقة ستيفي أووردز STEVIE" Awards" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمثابة البرنامج الوحيد المتخصص في تكريم أنشطة الابتكار في قطاع الأعمال، حيث نجح "مركز المعلومات" في حصد 5 جوائز لها، هذا العام، بين أكثر من 700 فريق متنافس من 17 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث جاءت تلك الجوائز بعد تقييم من أكثر من ١٠٠ تنفيذي حول العالم في 6 لجان للتحكيم.

وقد حصد "مركز المعلومات" الجائزة الذهبية ضمن جوائز المسابقة، ولأول مرة في تاريخه، في فرع التدوين الصوتي IDSC podcast""، وذلك تتويجًا لجهوده في استخدام الأفكار التكنولوجية لابتكار وسائل جديدة، تضمن توسيع نطاق الفئات المستهدفة ضمن مهام المركز في التواصل المجتمعي والإتاحة المعلوماتية، والوصول بالبيانات والمعلومات إلى أكبر قدر ممكن من مجتمع المستفيدين.

ويأتي حصول خدمات التدوين الصوتي الخاص بالمركز (IDSC podcast) بالجائزة الذهبية ضمن جوائز مسابقة "ستيفي"، في ظل انتشار استخدام التكنولوجيا بشكل أساسي في مختلف مناحي الحياة، الأمر الذي فتح أفاقًا جديدة وطرق غير مسبوقة لرفع الوعي ونشر المعرفة، انطلاقًا من دور المركز في رفع الوعي المجتمعي عبر إتاحة ونشر المعارف بشكل جديد ومبتكر، من خلال استحداث خدمة "البودكاست" في مستهل عام 2021 ليُعيد من خلالها تقديم منتجات المركز ومخرجاته في أشكال تكنولوجية مبتكرة.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد حصد المركز 4 جوائز برونزية أخرى في فروع الابتكار في تنفيذ الفعاليات الحكومية عن تنظيمه لفعاليات "منتدى السياسات العامة"، والابتكار في إدارة تكنولوجيا المعلومات، والابتكار الإداري للهيئات والجهات الحكومية، والابتكار في التقارير السنوية عن إصدار "وصف مصر بالمعلومات".

كما حصلت جهات ومؤسسات دولية مرموقة على جوائز "ستيفي" للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية، التي حصلت على الجائزة الذهبية في الابتكار في إدارة التكنولوجيا، كما حصلت مؤسسة سعودية على الجائزة الذهبية في الابتكار في المطبوعات الحكومية.

ويأتي فوز "مركز المعلومات" بجوائز "ستيفي" لعام 2022، استكمالاً لسلسة الجوائز التي حصدها المركز وعودته لمنصات التتويج بالجوائز في الفترة الأخيرة، بحصوله على 12 جائزة دولية خلال العامين الأخيرين في مجالات متنوعة، وذلك بعد انقطاع دام لأكثر من 10 سنوات، منذ تاريخ حصول المركز على آخر جائزة دولية في 2011، الأمر الذي ساهم في اختياره ضمن أفضل ٢٠ مركز للفكر على مستوى العالم، في آخر تصنيف لجامعة "بنسلفانيا" الأمريكية.