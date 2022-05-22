سلطنة عمان ترفع جميع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة كورونا

كتب سمير حسنى

أعلنت سلطنة عمان اليوم الأحد، رفع جميع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، في جميع الأماكن ولجميع الأنشطة.

وحثت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا فى بيان نشرته وسائل إعلام مختلفة، أفراد المجتمع في مراعاة التمسك بالثقافة الصحية والوقائية، والالتزام في حالة الإصابة بالحمى أو أية أعراض تنفسية بالبقاء في المنزل وعدم مخالطة الآخرين وارتداء الكمامة في حالة المخالطة.

كما نصحت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة بالالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة.