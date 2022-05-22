اليوم السابع
Ads
الأحد، 22 مايو 2022 01:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

سلطنة عمان ترفع جميع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة كورونا

الأحد، 22 مايو 2022 12:21 م
سلطنة عمان ترفع جميع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة كورونا اجراءات كورونا
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت سلطنة عمان اليوم الأحد، رفع جميع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، في جميع الأماكن ولجميع الأنشطة.

وحثت اللجنة العليا لمكافحة  فيروس كورونا فى بيان نشرته وسائل إعلام مختلفة، أفراد المجتمع في مراعاة التمسك بالثقافة الصحية والوقائية، والالتزام في حالة الإصابة بالحمى أو أية أعراض تنفسية بالبقاء في المنزل وعدم مخالطة الآخرين وارتداء الكمامة في حالة المخالطة.

كما نصحت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة بالالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة.

 


كورونا

سلطنة عمان

عمان

اخبار سلطنة عمان


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة