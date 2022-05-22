محافظ سوهاج: الانتهاء من تبطين 75 ترعة.. واستمرار العمل فى باقى المشروعات

سوهاج - محمود مقبول

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن إجمالي الترع المستهدف تبطينها بنطاق المحافظة، ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين الترع بلغ 215 ترعة، بإجمالي أطوال 638 كيلو و107 أمتار، وبتكلفة 2 مليار و64 مليون جنيه، بالتعاون مع وزارة الري، بهدف ترشيد الفاقد من المياه، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الري .

وأوضح محافظ سوهاج أنه تم العمل في 185 ترعة، بإجمالي أطوال 540 كيلو و894 مترا، وبتكلفة إجمالية مليار و724 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تبطين 75 ترعة، بطول 337 كيلو و 100 متر، وجاري العمل في 110 آخرين، بنسبة تنفيذ 62.3%، موجها بأهمية مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها، مؤكدا على أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع لما يمثله من نقلة حضارية لحماية البيئة وتقليل الفاقد من المياه، وضمان وصول المياه لنهاية المصارف المائية دون عوائق .

وأوضح المهندس مجدي إبراهيم وكيل وزارة الري بالمحافظة أنه جارى طرح 30 ترعة لتبطينها، بإجمالي أطوال 97.713 كيلومتر، بتكلفة 342.83 مليون جنيه، لافتا إلى المتابعة المستمرة والمرور الدوري على جميع المشروعات الجارية بنطاق المحافظة؛ للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات.



المرور على مشروعات تبطين الترع (4)



المرور على مشروعات تبطين الترع (6)



تبطين 47 ترعة خلال عام 2021 (1)



تبطين 47 ترعة خلال عام 2021 (2)



تبطين 47 ترعة خلال عام 2021 (5)



تبطين 47 ترعة خلال عام 2021 (7)



تبطين ترع الكوامل والمحامدة ومصرف الراعي (1)



تبطين ترع الكوامل والمحامدة ومصرف الراعي (2)



تبطين ترع الكوامل والمحامدة ومصرف الراعي (3)



تبطين ترع الكوامل والمحامدة ومصرف الراعي (4)



تبطين ترعة الجزيرة بطما (1)



تبطين ترعة القرية بالمراغة (1)



تبطين ترعة القرية بالمراغة (2)



تبطين ترعة الكوامل بالمحامدة القبلية بسوهاج (1)



تبطين ترعة الكوامل بالمحامدة القبلية بسوهاج (2)



تبطين ترعة المحامدة زمام ري المنشاة (2)



تبطين ترعة المحامدة زمام ري المنشاة (4)



تبطين ترعة زيل الطارف باولاد سالم بحري بدار السلام (1)



تبطين ترعة زيل الطارف باولاد سالم بحري بدار السلام (6)



تبطين ترعة زيل الطارف باولاد سالم بحري بدار السلام (7)



تبطين ترعة زيل الطارف باولاد سالم بحري بدار السلام (8)



تبطين ترعة ساحل أولاد يحيي بدار السلام (1)



تبطين ترعة ساحل أولاد يحيي بدار السلام (2)



تبطين ترعة ساحل أولاد يحيي بدار السلام (3)



تبطين ترعة ساحل أولاد يحيي بدار السلام (5)



تبطين ترعة نجع السيد ابو زيد بجهينة (1)



تبطين ترعة نجع السيد ابو زيد بجهينة (4)



تبطين مصرف الراعي بالصوامعة شرق بأخميم (1)