محافظ بنى سويف يشهد ختام دورى مراكز الشباب لكرة القدم.. فيديو

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ختام دوري مراكز الشباب لكرة القدم في نسخته الــ 9 على التوالي للموسم الرياضي 2021/2022 والذي جمع فريقي مركزي شباب العبور والحكامنة، على ملعب الاستاد الرياضي بمدينة بني سويف، وانتهت بفوز شباب الحكامنة بهدفين مقابل لا شيء والفوز بلقب البطولة ،وذلك في حضور: مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة، الدكتور أحمد مختار _مندوب وزارة الشباب صلاح بدر رئيس منطقة بني سويف لكرة القدم بالاتحاد المصري، الكابتن توني عثمان عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، رحاب صلاح مدير إدارة الشباب بالمديرية والمهندس طارق مخيمر ، والقائمين والمشرفين على تنظيم البطولة

بعد انتهاء المباراة سًلم المحافظ كأس البطولة لفريق مركز شباب الحكامنة،علاوة على شيك بمبلغ 100 ألف جنيه مكأفاة المركز الأول،في حين حصل مركز شباب العبور على المركز الثاني" الوصيف" ومبلغ 75 ألف جنيه, فيما جاء فريق مركز شباب كوم أبو خلاد في المركز الثالث وحصل على مكافأة 50 ألف جنيهاً

حيث أثنى المحافظ على الجهد الذي بذلها القائمون على تنظيم الدورة،والتي تهدف إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة لشغل أوقات الفراغ في أعمال إيجابية ومفيدة ، وللحفاظ على الصحة العامة باعتبار الشباب هم المحور الأساسي في تحقيق التنمية مشددًا على أن هذه الدورات ستفرز العديد من المواهب الكروية من أبناء المحافظة

من جهته أوضح مصطفى إبراهيم مدير عام الشباب والرياضة أن المسابقة أقيمت تحت رعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وجوائزها مقدمة من الوزارة ، وشهدت مشاركة 24 فريقاً تم تقسيمها إلى 4 مجموعات بواقع 6 فرق للمجموعة الواحدة، وتم لعب 128 مباراة،وأدارها تحكيماً حكام من لجنة الحكام بمنطقة بني سويف،مشيرًا إلى أن الأول سوف يشارك في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية والتي ستحدد الوزارة موعدها لاحقا



محافظ بني سويف يشهد ختلم بطولة مراكز الشباب (4)



محافظ بني سويف يشهد ختلم بطولة مراكز الشباب (5)



محافظ بني سويف يشهد ختلم بطولة مراكز الشباب (1)



محافظ بني سويف يشهد ختلم بطولة مراكز الشباب (2)