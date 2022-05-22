محافظ الدقهلية يحيل 62 محضرا بالمخالفات في مجال المخابز والأسواق للنيابة العامة

الدقهلية - مرام محمد

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملات تموينية على المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والأسواق بالدقهلية، وأسفرت عن تحرير 62 محضرًا فى مجال المخابز والأسواق والمحلات بعدد من مراكز ومدن المحافظة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاء ذلك بعد اطلاع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على التقرير الذى عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التى تم تنفيذها بعدد من مراكز المحافظة.

ووجه محافظ الدقهلية، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة فى المحاضر المشار إليها.

وأكد "مختار"، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا إلى تكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى والاحتكار.

كما أكد تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

وأوضح الدكتور أيمن مختار، أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وأوضح وكيل وزارة التموين أن الحملات شملت المرور على المخابز والاسواق والمحلات بنطاق مراكز السنبلاوين وبلقاس ونبروه وميت غمر، وأن المحاضر التى تم تحريرها تضمنت 29 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن و15 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و5 محاضر تصرف فى الدقيق بإجمالى 41 شيكارة و3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين ومحضر عدم وجود سجل تفتيش و3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار و2 محضر عدم الاحتفاظ بشهاده صحية ومحضر تصرف تاجر تموينى فى سلع تموينية ومحضر إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص و2 محضر جنح غش تجارى وتم التحفظ على 100 كيلو صابون سائل و500 كيلو شنط بلاستيك غير مطابقة.

وأشار وكيل الوزارة، لاستمرار الحملات من خلال المديرية لمتابعة المخابز وضبط الأسواق على مستوى المحافظة.