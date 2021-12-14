حملة تموينية بالدقهلية تضبط 6 طن دقيق مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء

الدقهلية شريف الديب

وجه السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية ، عبدالوهاب عبدالرحيم وكيل المديرية، بتشديد أعمال الرقابة والتفتيش على المخابز والمحلات لضبط المخالفين، وتحت إشراف على حسن مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، ومحمد زغلول رئيس قسم الرقابة التموينية.

وقام رجال الضبط القضائى بالمديرية بضبط عدد من المخالفات وتحرير 8 محاضر تصرف فى إجمالى 120 شيكارة دقيق بلدى مدعم، ومحضر تجميع 108 بطاقة تموينية، و48 محضر نقص وزن بمقدار 7 : 18 جرام، و16 محضر مواصفات، و5 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، و2 محضر عدم وجود سجل تفتيش، و6 محاضر عدم وجود قائمة بيانات.

كما تم تحرير 2 محضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، و3 محاضر توقف بدون إذن رسمى، و6 محاضر لبدالين تموينيين لعدم الإلتزام بمواعيد العمل الرسمية، ومحضر عدم إعلان عن الأسعار للمواطنين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.