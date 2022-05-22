محافظ أسوان يتابع انطلاق امتحانات الدبلومات الفنية لإجمالى 17 ألف طالب

أسوان - عبد الله صلاح

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنطلاق الإمتحانات العملية والمعملية " الدور الأول " لطلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2021/2022 وذلك بإجمالى 17 ألفا و853 طالبا وطالبة، بنظام الثلاث والخمس سنوات موزعين على 81 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، ومن المقرر أن تنتهى بنهاية الأسبوع الجارى ، ليعقبها انطلاق الامتحانات النظرية مطلع الأسبوع المقبل.

ومن جانبه أوضح عبد الكريم لطفى مدير مديرية التربية والتعليم، بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان فقد تم تهئية الأجواء لأداء الطلاب للإمتحانات فى سهولة ويسر من مبردات المياه ووسائل التهوية المختلفة ، بالإضافة إلى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا داخل وخارج اللجان من خلال التطهير والتعقيم لها حفاظاً على سلامة وصحة الطلاب والمعلمين والمراقبين وكافة عناصر العملية التعليمية ، بجانب القيام بتنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع التراكمات والمخلفات بمحيط المدارس ، بالإضافة إلى توفير زائرة صحية بكل لجنة إمتحانية لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة لأى حالات طارئة ، ووضع خطة لتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب من وإلى اللجان.

وأشار إلى أنه تم بالتوازى وطبقاً لتعليمات المحافظ فقد تنفيذ أعمال النظافة والتطهير لجميع الإستراحات المخصصة للمنتدبين للإمتحانات بإجمالى 44 إستراحة منها 35 إستراحة للرجال و 9 إستراحات للسيدات ، وتم إمدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة من آسرة وأجهزة كهربائية ومراوح ومبردات لضمان توفير إقامة كريمة لهم ، وهو الذى تواكب مع تجهيز وتعقيم مراكز توزيع الأسئلة ، علاوة على تطهير وتعقيم السيارات المخصصة لنقل الكراسات الإمتحانية ، وهو الذى تواكب مع تجهيز كافة اللجان والمعامل والورش لإستقبال الطلاب لأداء إمتحاناتهم العملية والمعملية بالكفاءة المطلوبة.

وأوضح عبد الكريم لطفى ، بأنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الإمتحانات يومياً برئاسة مدير المديرية ، بجانب التنسيق بين المديرية ومديريات وهيئات الخدمات المختلفة بالصحة والإسعاف والتأمين الصحى والكهرباء ومياه الشرب والتموين والأمن والحماية المدنية لتقديم كافة الإمكانيات والتسهيلات وفقاً لبروتوكولات التعاون المبرمة بينها وبين مديرية التربية والتعليم.

وتابع، بأن اللجان الإمتحانية تضم 37 لجنة للتعليم الفنى الصناعى نظام الثلاث سنوات ، و 11 لجنة صناعى إعداد مهنى ، و 2 لجنة للتعليم الفني الصناعى نظام الخمس سنوات ، ولجنة صناعى نظام الجدارات ، و 19 لجنة للتعليم الفنى التجارى نظام الثلاث سنوات ، و 2 لجنة للتعليم الفنى التجارى نظام الخمس سنوات ، بجانب 2 لجنة للتعليم الفنى الفندقى نظام الثلاث سنوات ، ولجنة للتعليم الفنى الفندقى نظام الخمس سنوات ، فضلاً عن 5 لجان للتعليم الفنى الزراعى نظام الثلاث سنوات ، ولجنة للتعليم الفنى المزدوج.