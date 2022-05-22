اليوم السابع
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محافظ أسوان: متضامنون مع ضحايا المستريحين والقضاء لن يضيع حقوقهم

الأحد، 22 مايو 2022 11:38 ص
محافظ أسوان: متضامنون مع ضحايا المستريحين والقضاء لن يضيع حقوقهم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،
أسوان - عبد الله صلاح

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أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تضامنه الكامل مع المتضررين من ضحايا حالات النصب والاستيلاء على أموال وممتلكات عدد كبير من المواطنين، مشيرا إلى أن قضاء مصر العادل لن يترك حقوق المتضررين.

وشدد محافظ أسوان، فى بيان صحفى، على أن مؤسسات الدولة تقف بكل قوة بجانب هؤلاء المواطنين، الذين تعرضوا لحالات نصب من بعض الذين مارسوا أنشطة تجارية مخالفة ، وخاصة في مجال تجارة السيارات ورؤس الماشية والجمال بطرق غير مشروعة ، وهو الذى ساهم فيها قلة وعي هؤلاء المواطنين و التساهل مع ممارسات عدد من الخارجين عن القانون.

وكشف اللواء أشرف عطية بأن هناك تنسيق كامل مع الجهات المختصة والتى تقوم بجهود كبيرة للتحفظ وحصر ممتلكات كل من قام بالنصب على المواطنين ومنها نقل رؤوس الماشية والجمال لأحد المحاجر البيطرية بعد ضبطها فى الحظائر التابعة لأحد التجار حيث جارى بيعها بالمزاد العلنى بكل شفافية ونزاهة من أجل توجيه عوائدها المالية لتعويض المواطنين الذين تعرضوا للنصب ، وهو ما سيتم تطبيقه على الممتلكات الخاصة بهم أيضاً .

 

 


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