متحدث الزراعة: الدولة مصممة على استغلال كل شبر أرض صالح للزراعة

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن مشروع الدلتا الجديدة وتوشكى ومستقبل مصر للإنتاج الزراعى وغيرها يؤكد إصرار الدولة على زيادة الرقعة الزراعية واستغلال كل شبر صالح للزراعة وضخ مليارات الجنيهات.

وأضاف "القرش"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، عبر قناة "cbc"، أن الدولة جاهزة وتعمل بكل ما أوتيت من قوة فى كافة ربوع الدولة وفى مختلف القطاعات وليست الزراعية فقط، من أجل توفير كل ما يلزم للمواطن المصرى وبأسعار تنافسية تواجه التضخم العالمى.

ولفت "القرش"، إلى أن المرة الأولى فى تاريخ مصر، تصل المساحة المنزرعة من محصول القمح إلى ما يقرب من 4 ملايين فدان، موضحاً أن الاستراتيجية الجديدة للدولة المصرية قائمة أيضاً على زيادة إنتاجية الفدان.

وأردف "القرش"،:"الدولة تعمل على التوسع فى زراعة القمح وبنجر السكر وزيادة الإنتاجية وتشجيع الفلاح المصرى على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، من أجل الوصول للاكتفاء الذاتى عبر الاعتماد على السلالات الحديثة عالية الجودة..الدولة المصرية تضع المواطن المصرى على رأس أولوياتها".

وعرض البرنامج تقريراً يوضح مراحل زيادة الرقعة الزراعية بمصر السنوات القليلة الماضية ومقارنتها بالفترة السابقة عليها، وكيف توسعت مصر فى المحاصيل الأساسية والاستراتيجية التى تضمن توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين.