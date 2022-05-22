ما هى أنواع التهاب المفاصل؟.. اعرف التفاصيل

كتبت نهير عبد النبى

التهاب المفاصل هو اضطراب شائع يؤثر على مفاصلك يمكن أن يسبب الألم والالتهابات، مما يجعل من الصعب الحركة أو البقاء نشيطًا، وهناك أنواع عديدة من التهاب المفاصل كل شكل يسبب أعراضًا مختلفة وقد يحتاج إلى علاجات مختلفة، بينما يصيب التهاب المفاصل عادة كبار السن، ويمكن أن يصيب الرجال والنساء والأطفال في أي عمر.

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic فإن التهاب المفاصل هو مرض يصيب المفاصل وعادةً ما ينطوي التهاب المفاصل على التهاب أو تنكس مفاصلك، و يمكن أن تسبب هذه التغييرات الألم عند استخدام المفصل.

ما هي أنواع التهاب المفاصل؟



التهاب المفاصل مصطلح واسع يصف أكثر من 100 حالة مفصلية مختلفة.. تشمل أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا ما يلي:

-هشاشة العظام، أو التهاب المفاصل "البلى" ، والذي يتطور عندما ينهار غضروف المفصل من الإجهاد المتكرر.. إنه الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل.

-التهاب الفقار اللاصق ، أو التهاب المفاصل في العمود الفقري (عادة أسفل الظهر).

-التهاب المفاصل عند الأطفال (JA) ، وهو اضطراب يهاجم فيه الجهاز المناعي الأنسجة حول المفاصل.. يصيب التهاب المفاصل الروماتويدي عادةً الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أقل.

-النقرس، وهو مرض يتسبب في تكون بلورات صلبة من حمض البوليك في مفاصلك.

-التهاب المفاصل الصدفي ، التهاب المفاصل الذي يحدث لدى الأشخاص المصابين بالصدفية (اضطراب المناعة الذاتية الذي يسبب تهيج الجلد).

-التهاب المفاصل الروماتويدي ، وهو مرض يتسبب في قيام الجهاز المناعي بمهاجمة الأغشية الزليليّة في مفاصلك.

الأنواع المختلفة من التهاب المفاصل لها أسباب مختلفة على سبيل المثال ، يحدث النقرس نتيجة وجود الكثير من حمض البوليك في جسمك ولكن بالنسبة للأنواع الأخرى من التهاب المفاصل ، فإن السبب الدقيق غير معروف. قد تصاب بالتهاب المفاصل إذا كنت:

كيف يتم علاج التهاب المفاصل؟

لا يوجد علاج لالتهاب المفاصل، ولكن هناك علاجات يمكن أن تساعدك في إدارة الحالة. ستعتمد خطة العلاج الخاصة بك على شدة التهاب المفاصل وأعراضه وصحتك العامة.

تشمل العلاجات المحافظة (غير الجراحية) ما يلي:



-الأدوية: قد تساعد الأدوية المضادة للالتهابات والأدوية في تخفيف أعراض التهاب المفاصل. تستهدف بعض الأدوية ، التي تسمى الأدوية البيولوجية ، الاستجابة الالتهابية لجهازك المناعي. قد يوصي مقدم الرعاية الصحية بالمستحضرات الدوائية الحيوية لالتهاب المفاصل الروماتويدي أو الصدفي.

-العلاج الطبيعي: يمكن أن تساعد إعادة التأهيل في تحسين القوة ومدى الحركة والتنقل بشكل عام يمكن أن يعلمك المعالجون كيفية ضبط أنشطتك اليومية لتقليل آلام التهاب المفاصل.

-الحقن العلاجية: قد تساعد حقن الكورتيزون مؤقتًا في تخفيف الألم والالتهاب في مفاصلك. قد يتحسن التهاب المفاصل في مفاصل معينة ، مثل ركبتك ، من خلال علاج يسمى مكملات اللزوجة . يقوم بحقن مادة تشحيم للمساعدة في تحريك المفاصل بسلاسة.