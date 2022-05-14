6 نصائح لمرضى التهاب المفاصل.. منها استخدام الكمادات الباردة

كتبت نهير عبد النبى

التهاب المفاصل من الأمراض التي يعانى منها الكثيرون وخصوصا كبار السن نظرا لتقدم العمر وفقدان العناصر والفيتامينات في الجسم، وهنا يجب أن يتبع المريض طريقة العلاج المناسبة له مع الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تساعد على تقوية العضلات والمفاصل.

وحسب ما ذكره موقع webmd هناك طرق بسيطة يمكنك من خلالها تخفيف أعراض التهاب المفاصل بنفسك في المنزل وهى:

1- ابق نشيطا ، قد يكون التمرين هو آخر شيء تريد القيام به عندما يؤلمك التهاب المفاصل . لكن تظهر العديد من الدراسات أن النشاط البدني هو أحد أفضل الطرق لتحسين نوعية حياتك. التمرين يعزز طاقتك، و يمكن أن يقوي أيضًا عضلاتك وعظامك ، ويساعد في الحفاظ على مرونة مفاصلك جرب تمارين المقاومة لبناء عضلات أقوى، و تحمي عضلاتك وتدعم المفاصل المصابة بالتهاب المفاصل .

مارس التمارين الهوائية لحرق السعرات الحرارية ، مما يساعدك على إنقاص الوزن و الحفاظ على وزن صحي يخفف الضغط على المفاصل المؤلمة بالطبع ، إذا كنت تعاني من اشتعال شديد ، فقد يكون من الأفضل عدم ممارسة الرياضة حتى يهدأ الألم.

2- تناول نظام غذائي متوازن و تشير الدراسات إلى أن مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية قد تساعد في تخفيف أعراض التهاب المفاصل، قد تساعد الأطعمة الغنية بفيتامين ج ، وخاصة الفواكه والخضروات وقد تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية ، الموجودة في الأسماك وزيت السمك ، أيضًا في تخفيف الألم.

و يقول الخبراء إنه من الأفضل التركيز على الأطعمة الصحية بدلاً من التركيز على العناصر الغذائية الفردية ويمكنك الحصول على جميع العناصر الغذائية التي تحتاجها ببساطة عن طريق اتباع نظام غذائي متوازن و تأكد من أن قائمتك تحتوي على الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم والأسماك واللحوم الخالية من الدهون مثل الديك الرومي ولحم الخنزير المتن اختاري أيضًا الدهون الصحية ، مثل المكسرات والأفوكادو ، والزيوت الصحية ، بما في ذلك زيت الزيتون وزيت الكانولا.

3- انقاص الوزن، تؤدي زيادة الوزن إلى إجهاد لا داعي له على المفاصل الحاملة للوزن مثل الركبتين والعمود الفقري والوركين والكاحلين والقدمين، يمكن أن يخفف فقدان الوزن من أعراض التهاب المفاصل إن التخلص من الأرطال والحفاظ عليها ليس بالأمر السهل. فكر بخطوات صغيرة، قم بإجراء تغييرات صغيرة كل يوم تساعدك على تناول كميات أصغر وحرق المزيد من السعرات الحرارية.

4- نم جيدا، سيساعدك النوم الجيد ليلاً على التغلب على الألم والتوتر الناجم عن التهاب المفاصل للنوم بشكل أفضل ، حاول الذهاب للنوم في نفس الوقت كل ليلة تخلص من الأشياء التي تشتت الانتباه مثل التلفاز وأجهزة الكمبيوتر من غرفة نومك.

5- استخدم الكمادات الساخنة أو الباردة عن طريق زيادة تدفق الدم ، يمكن للكمادات الساخنة أن تخفف الألم والتيبس الكمادات الباردة تقلل التورم قد ترغب في تجربة الكمادات الحرارية مقابل الكمادات الباردة لمعرفة الأفضل بالنسبة لك.

6- حافظ على الألم تحت السيطرة، يمكن أن تساعد الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية في تخفيف آلام التهاب المفاصل.