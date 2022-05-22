كلب يكشف امرأة تظاهرت بالحمل لتهريب 6 كيلو مخدرات فى البرازيل.. صور وفيديو

فاطمة شوقى

اعتقلت الشرطة البرازيلية امرأة من باراجواى تظاهرات بالحمل، بينما كانت تخفى 6 كيلو مخدرات لتتجنب أجهزة التفتيش إلا أن كلبا بوليسيا تمكن من كشفها.



امرأة برازيلية

وقالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن الطلب استطاع شم رائحة رائحة الماريجوانا على المرأة اثناء محاولتها العبور من فوز دى إيجواسو إلى بورتو أليجرى، وتم احتجاز المرأة البارجويية بعد فك الكيس المربوط حول بطنها.

وكانت المرأة عبرت جسرا على الحدود بين باراجواى والبرازيل ثم قامت باستقلال مركبة تسير على طول طريق الحدود بين البلدين، ولكن الشرطة أوقفتها للتفتيش عن المخدرات والأسلحة المهربة على الحدود ، واستطاع الكلب كشف المرأة التي كانت تحمل 6 كيلوجرام من المخدرات.



امرأةبرازيلية تهرب المخدرات

وليت هي المرأة الأولى ، ففي 4 أبريل ، ألقي القبض على امرأة باراجوايية أخرى في مطار فوز دي إجوازو الدولي بتهمة تهريب المخدرات بعد اكتشاف 3.6 كيلوجرام من الكوكايين في حقيبتها عندما كانت تنوي السفر إلى مدينة أمستردام بهولندا.

وفي 20 مارس ، صادر رجال الأمن البرازيليين حافلتين تحملان بضائع مهربة من باراجواي في فوز دي إجوازو وبلدية إيتايبولانديا ، الواقعة على بعد 81 كيلومترًا من سيوداد ديل إستي.



امرأة

وفقًا لإحصاءات الشرطة ، في ما يسمى بالحدود الجافة بين باراجواي والبرازيل ، في دائرة نصف قطرها من المدن الحدودية بيدرو خوان كاباليرو وبونتا ، يتم تسجيل ما معدله 150 جريمة قتل سنويًا لأسباب تتعلق بالجريمة المنظمة.