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غدا ارتفاع بالحرارة يصل لـ4 درجات وطقس حار بالقاهرة والعظمى بالعاصمة 31 درجة

الأحد، 22 مايو 2022 01:51 م
غدا ارتفاع بالحرارة يصل لـ4 درجات وطقس حار بالقاهرة والعظمى بالعاصمة 31 درجة الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2: 4 درجة مئوية، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الغربية ، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد،  لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد ، مائل للبرودة على السواحل الشمالية ، معتدل على جنوب سيناء معتدل على جنوب البلاد
 
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا سيشهد نشاط رياح على كافة الأنحاء الأنحاء.
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الاثنين  :  القاهرة العظمى 31  درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18 درجات، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجات، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجات، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.

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