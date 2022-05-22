عم السيد 65 سنة أشغال صناعية ماهرة.. بيصنع بوابير الجاز والحصالات والأقماع

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، عرض خلاله قصة كفاح السيد عبد الغني صاحب الـ82 عاما، والذي ظل سنوات حياته يكافح ويعمل في تصنيع وتصليح بوابير الجاز، ولحام كل ما هو صاج بالقصدير.

وفي هذا الصدد، قال عم السيد عبد الغني أقدم سمكري بوابير جاز في الدقهلية لـ"اليوم السابع"، إنه كافح في الحياة بعمله وشقائه في مهنة تصنيع البوابير منذ أن كان في الـ15 من عمره، فمن طفولته وهو يعمل في مهنته ليل نهار دون أن يتركها أو يتخلى عنها يوما ما بالرغم من انقراضها وقلة الإقبال على شراء البوابير بعد تطور الحياة، مشيرا إلى أن كان للسمكري أهمية كبيرة قديما، كونه يصنع البوابير التي يعتمد عليها الناس في طهي الطعام.

وتابع أنه يفتخر بما حققه في حياته بعمله وكفاحه في مهنة أصيلة وعريقة بأقل الإمكانيات دون امتلاكه لورشة، واستقراره في زاوية من أحد الشوارع بمدينة السنبلاوين لصيانة البوابير وكل ما هو مصنوع من الصاج، وتصنيع الأقماع بكل أشكالها وأحجامها، ونجاحه في الحفاظ على المهنة من الاندثار، مؤكدا أن مهنته هي ما وفرت لأبنائه الأربعة حياة كريمة وربتهم وعلمتهم وبنت لهم مستقبلهم.