الحاجة فتحية تعمل مكان زوجها الكفيف بـ"جرار أنابيب" فى الدقهلية.. لايف

الدقهلية - مرام محمد

خطفت سيدة أصيلة وأم عظيمة من مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، الأنظار بإرادتها وعزيمتها وكفاحها وهي تجوب شوارع قريتها بجرار لتبيع الأنابيب؛ بحثا عن الرزق الحلال.

سيدة الأنابيب.. هكذا أطلق الأهالي على الحاجة فتحية معوض، بعدما اهتدت لبيع الأنابيب برفقة زوجها الكفيف منذ أكثر من 13 عاما؛ لتعينه وتسانده وتوفر لأبنائها حياة كريمة.

وفي هذا الصدد، قالت فتحية معوض لـ"اليوم السابع"، إنها كافحت ببيع الأنابيب منذ عام 2005، فتحدت كل الظروف وأعباء الحياة، وقررت أن تعمل برفقة زوجها في مهنته ببيع الأنابيب، مشيرة إلى أنها بالنسبة لزوجها عيناه التي يرى بهما والداعم والساند؛ ليوفران سويا رزقهما ورزق أبنائهم.

وتابعت أنها بدأت عملها في بيع الأنابيب معتمدة على عربة كارو، ومن ثم قامت بشراء الجرار ليوفر لها الوقت والجهد ويسهل عليها الانتقال بين شوارع القرية، موضحة أنها تعمل يوميا منذ الساعة الخامسة صباحا، تذهب لمستودع الأنابيب لتحصل على حصتها منها، ومن ثم تقود الجرار ويساعدها زوجها بالطرق على الأنابيب، ويجوبان معا شوارع القرية حتى الخامسة عصرا.