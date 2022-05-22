طلاب التجارى بأسوان يشيدون بامتحان عملي الحاسب وانتظام تصحيح إجابات الإعدادية

أسوان - صلاح المسن

تفقد عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم، لجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية للاطمئنان على سير العمل.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان على ضرورة أن يتحرى المصححين والمراجعين وراصدي درجات الطلاب الدقة والشفافية وأن يعمل الجميع لصالح الطالب، مُشيدًا بالجهد المذول من قبل المصححين.

وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة إلتزام الجميع بكافة القواعد والضوابط المنظمة لأعمال تصحيح الشهادة الإعدادية، مؤكدًا على موجهى العموم "رؤساء لجان التصحيح" أن يتم تصحيح المواد يوميًا أولًا بأول.

وأثناء الجولة، لاحظ وكيل الوزارة أن الإضاءة خافتة بعض الشيء فى بعض اللجان، وأن هناك لجنة بها مروحة معطلة، وعلى الفور أعطى للقائمين على مقر التصحيح بإصلاح الأعطال على وجه السرعة. وغكد علي أنهم يهتمون براحة وسلامة الزملاء المعلمين (مقدرى الدرجات) فى المقام الأول، مشددًا كذلك على ضرورة الاهتمام اليومى بنظافة لجان التصحيح وبشكل خاص دورات المياه، وتوافر وسائل الإضاءة والتهوية اللازمة ومبردات المياه، وكذلك تزويد اللجان بالمقاعد والمناضد اللازمة بما يتناسب وأعداد المنتدبين للتقدير.

وأشاد وكيل الوزارة بجهد رئيس لجنة النظام والمراقبة، فى إعداد اللافتات الخاصة بتوجيه المقدرين إلى الأماكن المخصصة لتقدير كل مادة.

وطالب مسئولى الأمن باللتحقق من شخصية المقدرين عند دخول مقر لجنة التقدير، وعدم إنصراف رؤساء الحجرات ومشرف عام التقدير يوميًا إلا بعد الانتهاء من جميع مراحل العمل المطلوبة منهم وتسليم كافة أوراق الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة. وغلق البوابة عقب دخول كافة العاملين بلجنة التقدير، وعدم السماح لأى فرد بالخروج إلا بعد تسجيل أسمه ووقت خروجه فى دفتر الأمن، وعدم السماح بدخول أى مركبات إلى مقر اللجنة، لتحقيق أعلى درجات الانضباط.

وأكد وكيل الوزارة على مقدرى الدرجات بعدم التدخين أو تناول مأكولات أو مشروبات داخل حجرات التقدير وأثناء قيامهم بعمليات التقدير حفاظًا على أوراق الإجابة الخاصة بأبنائنا الطلاب، على أن يكون ذلك أثناء أوقات الراحة المخصصة لهم وخارج مكان التصحيح. وكذلك عدم اصطحاب التليفون المحمول.

وخلال الجولة قام وكيل الوزارة بمراجعة عينات عشوائية من كراسات الإجابة للتأكد من سلامة التصحيح ورصد كافة الجزئيات، وتفقيط الدرجات بصورة واضحة على كراسات الإجابة في المكان المخصص لذلك، واطمأن أن الأمور تسير على أكمل وجه، مقدمًا الشكر والتقدير للجميع.

عقب ذلك تفقد لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، وأشاد بالسرعة والإنضباط وأثنى على النظام وطريقة العمل التى يسودها روح الفريق واصفًا إياهم "بخلية النحل" وطالبهم بالدقة فى إدخال درجات الطلاب تجنبًا لأى أخطاء تضر بمصلحة الطالب، وبذل المزيد من الجهد حتى يتم إعلان النتائج فى أقرب وقت وطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.

وطالب وكيل الوزارة أبنائه الطلاب وأولياء أمورهم بعدم الإنصياع وراء الشائعات التى تتعلق بإعلان النتيجة والروابط الوهمية التى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدًا أن أعمال التصحيح بدأت اليوم، وأنه فور انتهاء الكنترول من أعماله سيتم اعتماد النتيجة من المحافظ ونشرها على الصفحات الرسمية للمحافظة والمديرية، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع أبنائه الطلبة والطالبات.

وعلى هامش الزيارة، تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان إحدى لجان الامتحانات العملية للدبلومات الفنية "تجارى" حيث يؤدى الطلاب امتحانهم فى مادة الحاسب الآلى، وقد أشاد الطلاب بالامتحان وأنه فى مستوى الطالب المتوسط.