طقس معتدل بالإسماعيلية والعظمى 29.. وسيولة مرورية بشوارع المحافظة.. فيديو

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا، من مدينة الإسماعيلية، لرصد حالة الطقس في المحافظة، اليوم الأحد، حيث تشهد "عروس القنال"، اليوم ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة، ووصلت درجة الحرارة الصغرى إلى 17 والعظمى إلى 29 درجة، وغابت الشبورة المائية اليوم، وشهدت الشوارع سيولة مرورية.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، سيولة مرورية على كل الطرق المؤدية من وإلى المحافظة، خاصة طريق "الإسماعيلية - القاهرة"، كما شهدت قناة السويس، انتظام حركة السفن في المجرى الملاحى لقناة السويس في الاتجاهين.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، انخفاضًا فى درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد بقيم تتراوح بين 4 : 5 درجات، ليسود طقس معتدل نهارًا على شمال البلاد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، لطيفا على جنوب سيناء، ومعتدلًا على جنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد نشاط رياح على أغلب الأنحاء وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، وقنا العظمى 32 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 22 درجة، وبورسعيد الصغرى 18 والعظمى 27، ودمياط الصغرى 18 والعظمى 26، والزقازيق الصغرى 17 والعظمى 27، والإسماعيلية الصغرى 17 والعظمى 29، والسويس الصغرى 18 والعظمى 29، والعريش الصغرى 17 والعظمى 28 درجة.