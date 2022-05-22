طقس الخليج.. رياح مثيرة للأتربة فى السعودية وحار فى الإمارات والكويت

السعودية:

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقية على شمال وشرق المملكة وكذلك على منطقتي حائل والمدينة المنورة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى حائل وعلى أجزاء من مرتفعات جنوب غرب المملكة. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة وجازان

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية فى السعودية، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدني في الرؤية الأفقية على شمال وشرق المملكة وكذلك على منطقتي حائل والمدينة المنورة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية تمتد إلى حائل وعلى أجزاء من مرتفعات جنوب غرب المملكة. كما لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة وجازان

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فى الإمارات أن يكون الطقس اليوم الأحد، حارا ومغبرا أحياناً نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً خاصة غرباً.

حركة الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 35 تصل إلى 45 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي مضطربا إلى متوسط .. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:47 والمد الثاني عند الساعة 05:29 والجزر الأول عند الساعة 12:07 الجزر الثاني عند 23:10.

وفي بحر عمان الموج خفيف ..ويحدث المد الأول عند الساعة 15:12والمد الثاني عند الساعة 02:50 والجزر الاول عند الساعة 08:20 الثاني عند الساعة 21:33 .