طبيبة السيدة أم التوائم الـ5: إخراج الأجنة استغرق 5 دقائق وبحالة جيدة

الغربية مصطفى عادل

قالت الدكتورة سحر محروس استشاري أمراض النسا والتوليد بمستشفى المنشاوي العام بطنطا ورئيس قسم النسا والتوليد بالمستشفى، والتي أجرت عملية ولادة قيصرية لسيدة حامل في 5 توائم، إن عملية إخراج الأجنة من رحم الأم لم تستغرق سوى 5 دقائق فقط وأخذ الأطباء الوقت الكافي لإجراء عملية الخياطة للجرح بدقة كبيرة.

وأضافت لـ "اليوم السابع"، أن أم التوائم بحالة صحية جيدة وتخضع للمتابعة داخل قسم النسا والتوليد بالمستشفى لحين الاطمئنان على حالتها الصحية قبل خروجها والعودة لمنزلها.

وأشارت الدكتورة سحر محروس إلى أن الأم تم تجهيزها بشكل كامل وعمل عرض باطنة وقلب وتخدير قبل إجراء الولادة وبعد التأكد من جاهزيتها تم إدخالها للعمليات.

وتابعت أن الأم حضرت للمستشفي قبل العملية بفترة وتم متابعة حالتها بشكل يومي صباحا ومساءً وعمل سونار بشكل يومي لمتابعة الحالة الصحية للاجنة، خاصة وانها حامل في 5 اجنة وبعد ان اكمل الاجنة عمر 34 اسبوعا في بطنها تم إجراء الولادة خوفا عليها وعلي الاجنة، وتم اجراء العملية بنجاح وتحسن حالة الأم والمواليد.