والد التوائم الـ5 بالغربية: زوجتى تعانى من ورم بالثدى والطبيب نصحها بالحمل للتعافى

الغربية مصطفى عادل

أعرب محمود رجب أحمد، والد 5 أطفال وضعتهم زوجته بعد إجراء عملية ولادة قيصرية لها في مستشفى المنشاوى العام بطنطا، عن فرحته وسعادته بما رزقه الله بحالة صحية جيدة .

وأضاف والد التوأم الـ5 لـ"اليوم السابع"، أن الله رزقه قبل هؤلاء التوأم بـ3 بنات أكبرهم بالصف السادس الابتدائي، وكان يحلم طوال السنوات الماضية بمولود ذكر يحمل اسمه.

وأضاف أنه كان يحلم بأن يرزقه الله بمولود ذكر ومن الله عليه بـ3 ذكور توأم، وبنتين وأصبح لديه 8 أولاد"، مشيرا إلى أن زوجته اكتشفت قبل فترة من الحمل الأخير بإصابتها بورم في الثدي وتابعنا مع أكثر من طبيب أورام ونصح أحدهم بأهمية حمل الزوجة حتي تستطيع التعافي من الورم، لافتا إلى أنه وزوجته بدأوا في التفكير في الحمل مرة أخرى أملا في التعافي وبعد فترة من المتابعة مع الأطباء والحصول على منشطات للمبايض حملت زوجته.

وأضاف: أخبرنى الطبيب بأن زوجتي حامل في 5 توأم وشعرت بفرحة وسعادة لا توصف وطوال فترة الحمل كانت زوجتي تتابع مع أكثر من طبيب للاطمئنان على صحتها وصحة الاجنة حتي قبل شهر من الولادة.

وأوضح أنه تقدم بطلب لمحافظ الغربية طالبه فيه بإدخال زوجته لمستشفيي عام لإجراء عملية الولادة بسبب زيادة حمل المصاريف عليه وعدم قدرته على تحمل مصاريف المستشفيات الخاصة ونظرا لأن الأطفال سيحتاجون حضانات عقب الولادة، مؤكدا أن محافظ الغربية استجاب فورا لطلبه، ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بتحويل زوجته لمستشفيي المنشاوي العام بطنطا للمتابعة لحين موعد الولادة وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للام والمواليد بعد العملية

وأكد أنه وزوجته مع اقتراب موعد الولادة وسعادتهم كانت كبيرة ولكن من شدة التعب كانت لا تستطيع أن تعبر عن فرحتها، وتحملت المستشفى أي مستلزمات أو ادوية للزوجة ولم يتحمل هو أي نفقات.

وأضاف أنه يعمل خراط معادن وكان الحمل ثقيل عليه مع بناته الـ3 واصبح الحمل أكبر بعدما رزق بـ5 توأم، داعيا الله أن يبارك في اولاده الـ 8 وان يعينه على تربيتهم.

من جانبه قال الدكتور عصام عبد المنعم مدير المستشفى، أن المستشفى استقبلت الحالة وتم تقديم الرعاية اللازمة لها قبل اجراء العملية ووقت العملية تم تجهيزها وتدخل الفريق الطبي وتم اجراء العملية والام في حالة صحية جيدة وكذلك الاطفال.

وأوضح أنه تم اختيار الوقت المناسب لعملية الولادة خاصة وان الأم حامل في 5 توأم فتم التركيز على الحفاظ على صحة الأم والاجنة، مشيرا أن الأم كانت تخضع لسونار كل 3 أيام بالمستشفي للاطمئنان على صحتها وصحة الاجنة ومتابعة حملها بمعرفة 3 اطباء استشاريين وتم إعطاء الأم ادوية لاكتمال نمو الاجنة

وأشار إلى أنه تم حجز الأم في المستشفى يوم الثلاثاء الماضي وتجهيزها للولادة وتم ادخال الأم للعمليات في التاسعة صباح السبت ووضعت التوأم الـ5 بصحة جيدة وايضا الأم بصحة جيدة

وأشار إلى أنه تم تجهيز 3 حضانات لـ3 منهم ونقل 2 اخرين لمستشفي المبرة تحت الملاحظة فقط، بجانب وضع الأم تحت الملاحظة بالمستشفى لعدة أيام.

وشهدت مستشفى المنشاوي بطنطا وضع سيدة 5 توائم في ولادة قيصرية بمستشفي المنشاوي العام بطنطا، وقامت بإجراء العملية الدكتورة سحر محروس رئيس قسم النساء والتوليد والدكتور أحمد عزيز استشاري النسا والدكتور عزيز عاصي أخصائي النسا واخصائي التخدير هالة الطنطاوي وفريق التمريض المساعد لهم.

وأوضحت الدكتورة سحر محروس في تصريحات صحفية، أن الحالة ولدت قبل ذلك ثلاث مرات تم استقبلها قبل الولادة باسبوع لمتابعة الحاله واعطاء الأدوية الازمة والاطمئنان على الحالة الصحية لها والأجنة، وتمت العملية بنجاح بعد متابعة الحالة الصحية للأم والأجنة.

وأضافت أن وزن الأطفال طبيعي وتم وضعهم بالحضانات للتأكد من حالتهم الصحية.

من جانبه كلف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، مدير المستشفى بمتابعة حالة الأم والأطفال الخامسة، كذلك إنهاء اجراءات تسجيلهم وتوفير الألبان المدعمة لهم والأدوية اللازمة وتوفير احتياجاتهم للتأكد من سلامة الأم والأطفال.



والدة التوائم الخمس داخل مستشفى المنشاوي بمدينة طنطا (2)



والدة التوائم الخمس داخل مستشفى المنشاوي بمدينة طنطا (3)



والدة التوائم الخمس داخل مستشفى المنشاوي بمدينة طنطا (4)



والدة التوائم الخمس داخل مستشفى المنشاوي بمدينة طنطا (5)



والدة التوائم الخمس داخل مستشفى المنشاوي بمدينة طنطا (6)



والدة التوائم الخمس داخل مستشفى المنشاوي بمدينة طنطا (7)



والدة التوائم الخمس داخل مستشفى المنشاوي بمدينة طنطا (8)



والدة التوائم الخمس داخل مستشفى المنشاوي بمدينة طنطا (9)



والدة التوائم الخمس داخل مستشفى المنشاوي بمدينة طنطا (10)



والدة التوائم الخمس داخل مستشفى المنشاوي بمدينة طنطا (11)



والدة التوائم الخمس داخل مستشفى المنشاوي بمدينة طنطا (12)