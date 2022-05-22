روسيا: مستعدون لاستئناف المفاوضات مع أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أكد رئيس الوفد الروسي المفاوض، أن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات مع أوكرانيا، موضحا أن الجانب الأوكراني هو من يقوم بعرقلة استئناف المفاوضات، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق وافق البرلمان الأوكراني، اليوم الأحد، على تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى 23 أغسطس المقبل.

وذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية أنه تم تمرير القرار في البرلمان بالأغلبية المطلقة.

وكانت الأحكام العرفية قد فرضت في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وهو نفس اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء عملية عسكرية واسعة النطاق هناك .. وكان من المقرر أن تستمر حتى 26 مارس الماضي، لكن تقرر بعد ذلك تمديدها لمدة 30 يوما أخرى، حتى 25 أبريل .. وفي 21 أبريل، قرر البرلمان الأوكراني تمديد الأحكام العرفية حتى 25 مايو الجاري.