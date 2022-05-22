اليوم السابع
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الأحد، 22 مايو 2022 02:11 م
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رئيس شركة مياه القليوبية يتفقد اختبارات وظائف المهندسين

الأحد، 22 مايو 2022 01:47 م
رئيس شركة مياه القليوبية يتفقد اختبارات وظائف المهندسين لجان امتحانات المتقدمين لشغل الوظائف من المهندسين
القليوبية - إبراهيم سالم

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تفقد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، لجان امتحانات المتقدمين لشغل الوظائف من المهندسين والمنطبق عليهم شروط المسابقة رقم 1 لعام 2022، وذلك للاطمئنان على مدى توافر المناخ المناسب للمتسابقين لأداء الامتحانات بدون أي معوقات.

واطمأن "مجاهد"، من الممتحنين على مستوى الامتحانات ومدى توافر سبل الراحة لهم، مشيدًا بانتظام أعمال الاختبارات الشفهية وانضباطها مشيرًا إلى تقسيم الممتحنين من المهندسين الى تخصصات (ميكانيكا - كهرباء - مدني - تكنولوجيا المعلومات).

وأكد، أن الشركة تعمل على إتاحة مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين سواء خلال التقديم أو الاختبارات الشفهية أو الاختبارات التحريرية، لاختيار الأفضل لشغل تلك الوظائف، مشيرًا إلى إجراء الامتحانات التحريرية تمت تحت إشراف ومراقبة من الشركة القابضة في التخصصات المطلوبة.


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