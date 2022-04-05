اليوم السابع
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قطع المياه عن 4 مناطق بالخانكة من الخامسة فجرا.. تعرف على السبب

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 05:00 ص
قطع المياه عن 4 مناطق بالخانكة من الخامسة فجرا.. تعرف على السبب قطع المياه - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقليوبية، انقطاع مياه الشرب عن مناطق "سرياقوس - القلج - الجبل الأصفر - منشية الجبل الأصفر" بمركز الخانكة، اليوم الثلاثاء 5 /4 /2022، وذلك نظرا لأعمال ربط خط المياه البديل قطر 1000مم الخاص بمحطة مياه سرياقوس 145 ألف م3.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أنه سيتم قطع المياه من الساعة الخامسة فجرا ولحين انتهاء اعمال الربط، وستقوم الشركة بتشغيل المحطات الإرتوازية وتوفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب بالمناطق المتأثرة خلال فترة الانقطاع.

وتابعت، أنه جار الآن أعمال الإصلاح، وتم تشغيل المحطات الارتوازية خلال فترة تنفيذ الأعمال، وسيتم ضخ المياه فور الانتهاء من اصلاح العطل.

 

 


قطع المياه

محافظه القليوبيه

الخانكه

مياه الشرب

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