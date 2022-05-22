خروج مصابى حادث انقلاب ميكروباص بالمنيا من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء

المنيا – حسن عبد الغفار

خرج المصابون فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة الابراهيمية من المستشفى بعد تماثلهم للشفاء وتلقى العلاح اللازم عقب دخولهم المستشفى.

كانت الأجهزة الامنية بالمنيا تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص فى ترعة الإبراهيمية بمركز المنيا امام من قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا وقد أسفر الحادث عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 6 أشخاص آخرين تم نقلهم إلى المستشفى العام العام لتلقى العلاج.

وهم وليد رجب محمد 35سنه سائق مصاب بجروح قطعة بالساق اليمنى، دينا محمد عنتر 29سنه طبيبة امتياز بمستشفى سوازن مبارك مقيمة مغاغة مصابة بكدمات بالجسم، عبدالرحمن مختار 24 سنة طالب، حنان سعودى عبدالعزيز 40سنه مصاب بجرح قطعى، نرمين رفعت سمعان 27سنه بدون عمل وأميرة ناجح فانوس ناجح 24ينه بدون عمل مصابة بسحجات وكدمات بالجسم .

وكان اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، قد تابع تداعيات حادث انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية أمام قرية البرجاية بطريق مصر أسوان الزراعى، حيث انتقل المحافظ، على الفور يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، إلى موقع الحادث، الذى أسفر عن وفاة 5 مواطنين وإصابة 6 آخرين كانوا في طريقهم من المنيا إلى مركز مغاغة.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن بالتعامل الفوري مع الموقف وتوفير ما يلزم للمصابين وصرف الاعانات العاجلة لأهالي المتوفين.

كما انتقل المحافظ، يرافقه نائبه، إلى مستشفى المنيا العام لمتابعة حالة المصابين، واطمئن علي تلقيهم العناية الطبية اللازمة.