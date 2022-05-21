اليوم السابع
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مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين بسبب انقلاب ميكروباص في ترعة الإبراهيمية بالمنيا

السبت، 21 مايو 2022 06:45 م
مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين بسبب انقلاب ميكروباص في ترعة الإبراهيمية بالمنيا حادث - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 6 آخرين بسبب حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى ترعة الإبراهيمية، على طريق مصر أسوان الزراعى بمركز المنيا. 
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد انقلاب سيارة ميكروباص فى ترعة الإبراهيمية في مركز المنيا، بالقرب من قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، وقد أسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 6 أشخاص آخرين، تم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقى العلاج. 
 
وأفادت التحريات الأولية، أن السرعة الزائدة سبب وقوع الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتم ازالة اثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.

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