حى الدقى يحرر 122 محضرا متنوعا ويرفع 773 حالة إشغال خلال أسبوع

شن حى الدقى عدة حملات يومية على مدار أسبوع بتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قادها اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، شملت الحملات رفع كافة إشغالات الباعة الجائلين بامتداد شارع محى الدين أبو العز، وتم رفع كافة إشغالات الباعة الجائلين، والمقاهى فى خط سير الحملة مع تحرير 16 محضر إشغال للطريق العام.

كما تم تحرير 9 غرامات انتظار أعلى الرصيف للدراجات النارية وللسيارات المخالفة وكذا بالغسيل المسبب لتالف الأسفلت، وتم إيقاف نشاط كافيه مخالف فى شارع عبد العزيز سليم يدار فى مساحة جانبية، وبدون ترخيص، وتم إيداع جميع المضبوطات فى مخازن الحى.

واستجاب اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى لشكاوى المواطنين من السير المخالف لسيارات الميكروباص فى الشوارع الفرعية ومخالفة خط السير المصرح به، مما يشكل خطورة لسيرهم برعونة وتهور بالإضافة إلى الإزعاج فى المناطق السكنية، وعليه تم عمل حمله على منطقة كوبرى الخشب نهاية شارع التحرير ونهاية شارع الأنصار لضبط سيارات الميكروباص، المخالفة لخط السير أو التحميل خارج الموقف وتم وضع كلابشات حديدية على إطارات المخالفين، وتم تحرير 16 غرامة فورية 500 جنيه.

وفى السياق قام اللواء احمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى بحملة مكبرة لرفع كافة إشغالات الباعة الجائلين، كما تم ضبط ونش بدون ترخيص فى شارع الثورة بجوار نادى الصيد، كما تم إزالة عدد 8 أكشاك مخالفه بامتداد شارع محى الدين ابو العز، وتم رفع كافة إشغالات الباعة الجائلين، والمقاهى فى خط سير الحملة مع تحرير عدد 24 محضر إشغال للطريق العام، وتحرير 9 غرامات انتظار اعلى الرصيف للسيارات المخالفة وكذا بالغسيل المسبب لتالف الأسفلت، وتم إيقاف نشاط بلاى استيشن فى شارع عبد الحميد لطفى يدار فى شقة سكنية، وبدون ترخيص، وتم إيداع جميع المضبوطات فى مخازن الحي.

كما تم إيقاف نشاط ملهى ليلى بشارع المساحة لإدارة بدون ترخيص، وتحرير 13 محضر إشغال للطريق العام والفتح بعد المواعيد المقررة، وضبط 14 سيارة مخالفة بالانتظار اعلى الرصيف وتحرير غرامات فورية للمخالفين، كما تم رفع 365 اشغال، وذلك فى شارع المساحة وشارع الدقى وشارع هارون وشارع السودان، وتم ايداع المضبوطات فى مخازن الحي.

كما قام اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى بحملة مكبرة تحت غطاء أمنى من شرطة المرافق وكذا مباحث المرافق، وتم رفع كافة إشغالات الباعة الجائلين، وتحرير عدد 8 محاضر مخالفة للفتح بعد المواعيد المقررة، مع التحصيل الفورى للمخالفين، وتم رفع عدد 132 إشغالا.

وفى حملة أخرى تم تحرير 17 محضر اشغال للطريق العام، مع التحصيل الفورى للمخالفين، وتم رفع عدد 274 إشغال، كما تحرير محضر بإجمالى المضبوطات، وذلك فى شارع الدقى والتحرير والشوارع الفرعية، وتم إيداع جميع المضبوطات فى مخازن الحى.