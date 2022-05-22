حماية المستهلك يكشف حيل التجار لرفع الأسعار ويؤكد: الكماليات لا تتعدى 5% من سعر السيارة

كتب سيد الخلفاوى

أعلن المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك ، أن الجهاز قرر أن أي كماليات على السيارات لابد ألا تتجاوز سعرها عن 5% عن سعرها بالتوكيل، مشيرا إلى إنه تم رصد تحايلات من بعض التجار من خلال إضافة بعض الكماليات على السيارات، وذلك كباب خلفي لرجوع ظاهرة الأوفر برايس، وزيادة أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه.

وأكد حسام الدين، خلال مؤتمر صحفي منذ قليل، أن جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المعني بالحفاظ على حقوق المستهلك المصري، فهو عماد الاقتصاد، والممول الرئيسي للاقتصاد والحفاظ على حقوقه يعنى الحفاظ على الاقتصاد، والجهاز يعمل بالتنسيق مع كافة مؤسسات الدولة لحماية حقوق المستهلكين، وأي قرار يتم اتخاذه لابد من أن يكون في سبيل خدمة المستهلك المصري مع النظر للمصلحة العامة .

وأضاف أنه خلال السنوات الثلاث الماضية مر العالم بالعديد من الأزمات التى لم يشهدها منذ أكثر من 100 عام، مشيرا إلى أن أزمة جائحة كورونا أثرت عالميا على سلاسل الامداد ومعدلات الإنتاج، فضلا عن أزمة في نقص انتاج أشباه الموصلات التى تدخل في صناعة أغلب السلع غير الغذائية كأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة المحمول،بالاضافة إلى السيارات موضحا أن سيارة متوسطة تحتاج إلى نحو 2000 شبه موصل.