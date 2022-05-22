جونسون وزيلينسكى يناقشان الحصار الروسى على أوديسا الأوكرانية

كتب أحمد عرفة

ناقش بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا، وفولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكرانى، الحصار الروسي على أوديسا الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق جدد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة، مايك ميلى، دعم الولايات المتحدة للأوكرانيين فى التصدي للعدوان الروسي ولدعم الحرية.

وشدد ميلى، فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة"الأمريكية، الأحد على ضرورة ردع المعتدى لعدم تكرار الانتهاكات والفظائع التي شهدها العالم في بوتشا وماريوبل.

وقال :"نستنتج من خلال الحرب في أوكرانيا أن عدم الاستجابة والرد على المعتدى يقوى المعتدى ويزيد من حجم الانتهاكات".

وأضاف :"لقد رأينا ما حدث فى بوتشا وماريوبل والسبيل الوحيد لوضع حد لهذه الفظائع هو مساعدة الأوكرانيين على صد هذا العدوان ودعم الحرية.